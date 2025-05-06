В понедельник, 5 мая, в возрасте 97 лет не стало известного итальянского гребца Джузеппе Мойоли, сообщает Sport.quotidiano.net.

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Он вошел в историю тем, что в 1948 году завоевал золотую медаль по академической гребле на Олимпийских играх в Лондоне. Мойоли оставался самым старшим бывшим итальянским спортсменом, который выиграл золотую медаль на Играх.

Джузеппе также участвовал в Олимпийских играх 1952 и 1956 годов, но там не получал наград. В его активе также шесть золотых медалей на чемпионатах Европы (между 1947 и 1958 годами).

После завершения профессиональной карьеры работал тренером. Одним из самых известных его учеников стал Андреа Паницца – серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, чемпион мира и Европы.

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