Известный шахматный тренер Валерий Тельман отошел в мир иной в возрасте 80 лет в родной Херсонской области. Об этом сообщает Sport.ua.

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Тельман был мастером спорта Советского Союза по шахматам. Как действующий игрок он ничем выдающимся не запомнился, однако сполна проявил свой талант как наставник. Среди его воспитанников международные гроссмейстеры Анна Барсук, Инна Гапоненко, Сергей Овсиевич, Елена Александрова и Наталья Жукова.

Валерий Тельман был многолетним наставником юношеских и молодежных сборных команд Украины. Он был заслуженным тренером Украины.

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