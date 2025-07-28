Дуайт Мухаммад Кави ушел в мир иной. Он скончался в возрасте 72 лет.

Дуайт Мухаммад Кави последние пять лет боролся с деменцией, но эту битву в итоге проиграл, сообщает Boxing Scene. Ванда Кинг, сестра Кави, подтвердила, что бывший боксер умер в пятницу, 25 июля.

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Кави странным образом попал в бокс. Им заниматься он начал в исправительном учреждении, где отсидел пять лет за вооруженное ограбление. Выйдя на свободу, он начал свою карьеру, но после всего трех боев едва снова не оказался за решеткой – получил пять лет условного срока.

В 1981 году Кави отобрал чемпионский пояс в полутяжелом весе у Мэттью Саада Мухаммада, затем провел три успешные защиты. В четвертой защите проиграл Майклу Спинксу. В 1985 году Дуайт Мухаммад стал чемпионом крузервейта. В дебютной защите он нокаутировал родного брата своего бывшего обидчика Майкла Спинкса – Леона. Кави уступил титул легендарному Эвандеру Холифилду.

Дуайт Мухаммад Кави (41-11-1, 25 КО) завершил карьеру в 46 лет. В 2004-м он стал членом Международного зала славы бокса.

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