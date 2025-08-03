В возрасте 82 лет умер младший брат легенды Рахаман Али (имя при рождении – Рудольф Арнетт Клей). В последние годы он страдал от болезни Паркинсона. В конце июля состояние сильно ухудшилось, а 1 августа было сообщено о смерти.

Легендарный экс-тренер Кличко и Майка Тайсона умер в 71 год

Рахаман был на полтора года моложе Мухаммеда и также серьезно занимался боксом. Правда, его карьера была значительно короче и менее успешной. В период с 1964 по 1972 годы младший Али провел 18 боев – 14 побед (7 нокаутом), 3 поражения (одно нокаутом) и одна ничья.

Рахаман был очень преданным брату, снимался в фильмах, написал две книги ("Это брат Мухаммеда Али! Моя жизнь в андеркарде" 2014 года и "Мой брат, Мухаммед Али – окончательная биография" 2019-го).