Смерть Вайса стала результатом “осложнений, вызванных хронической травматической энцефалопатией” и следствием его карьеры, сообщает BoxingScene.

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Вайс, выступая в первом полусреднем весе, провел 41 поединок, из которых 32 выиграл, 26 – нокаутом. Самый трагический момент в карьере Кенни произошел в 1988 году в бою против Брайана Баронета. Соперник в заключительном раунде упал на канвас и не смог подняться. После того, что случилось, Баронет впал в кому. Через три дня он был отключен от аппарата искусственного дыхания и умер.

Вайс, завершив карьеру, в Луизиане имел спортивный зал и работал с молодежью.

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