Президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк сообщил, что представители организационного комитета высказали претензии относительно жакетов, в которых были одеты украинские спортсменки. Представителям Украины предложили снять форму, чтобы получить разрешение на проход.

"Ситуацию решили. Действительно, такой инцидент случился. Представители организационного комитета объясняли это тем, что форма нашей сборной, прежде всего жакеты девушек, очень напоминают флаг, и поэтому нет возможности выпустить нашу сборную на стадион.

Было требование, что они должны снять жакеты и выйти всей делегацией. Это на самом деле является соответствующим нарушением. Мы знаем, что подобные случаи возникали и на других турнирах, которые происходили в Китае. Поэтому заняли общую позицию, что это недопустимо, поскольку, как правило, форма национальной сборной привязана к национальной символике.

Те жакеты, которые имеют наши девушки, действительно напоминают наш флаг. Фактически наполовину они поделены на цвета нашего флага. Для нас является принципиальной позицией, что они должны выходить в той форме, которая подготовлена для участия в турнире".

Впрочем, ситуацию удалось уладить. В оргкомитете Всемирных игр объяснили инцидент ошибочными действиями персонала безопасности.

"По факту имеем то, что вопрос решен. Он сформулирован таким образом, что это не политическое решение организационного комитета, это, возможно, недоработки самих сотрудников, которые обеспечивали безопасность на стадионе и в тех поселках, в которых находятся спортсмены", – сказал Шевляк для телеканала Первый.

Напомним, Всемирные игры-2025 проходят в китайском городе Чэнду. Украинские спортсмены будут представлены в 19 видах спорта.

