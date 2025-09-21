Украинского фигуриста ограбили на турнире в Пекине – нейтральных спортсменов он не обвиняет
Кирилл Марсак остался без пакета с игрушками, которые исчезли из раздевалки.
21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак столкнулся с кражей личного имущества после выступления в короткой программе на квалификационном турнире Олимпиады-2026, проходящем в Пекине (Китай).
Украина осталась в фигурном катании без еще одной путевки на Олимпиаду-2026 – это историческое фиаско
Марсак сообщил, что в раздевалке, где он и другие участники оставляли свои вещи, кто-то порвал его пакет с игрушками и украл их.
"Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов", – сообщил украинский фигурист.
Позже Марсак выступил с дополнительным объяснением.
"Хочу уточнить: речь не об игрушках, а о том, что это произошло в раздевалке, которая считается "безопасным местом". Там же находились мои коньки и костюм. К счастью, с экипировкой ничего не случилось. Очень сомневаюсь, что это сделал кто-то из нейтральных спортсменов!
Я очень благодарен всем, кто написал мне добрые слова! И, конечно же, это было опубликовано не для того, чтобы разжечь конфликт, а просто для того, чтобы показать, что даже такие ситуации могут случиться. И всем стоит бережнее относиться к своим вещам. Передаю любовь", – написал Марсак в сети Х.
Украинцы фигуристы не смогли получить лицензию на Олимпийские игры-2026