21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак столкнулся с кражей личного имущества после выступления в короткой программе на квалификационном турнире Олимпиады-2026, проходящем в Пекине (Китай).

Украина осталась в фигурном катании без еще одной путевки на Олимпиаду-2026 – это историческое фиаско

Марсак сообщил, что в раздевалке, где он и другие участники оставляли свои вещи, кто-то порвал его пакет с игрушками и украл их.

"Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов", – сообщил украинский фигурист.

Позже Марсак выступил с дополнительным объяснением.

"Хочу уточнить: речь не об игрушках, а о том, что это произошло в раздевалке, которая считается "безопасным местом". Там же находились мои коньки и костюм. К счастью, с экипировкой ничего не случилось. Очень сомневаюсь, что это сделал кто-то из нейтральных спортсменов!

Я очень благодарен всем, кто написал мне добрые слова! И, конечно же, это было опубликовано не для того, чтобы разжечь конфликт, а просто для того, чтобы показать, что даже такие ситуации могут случиться. И всем стоит бережнее относиться к своим вещам. Передаю любовь", – написал Марсак в сети Х.

Украинцы фигуристы не смогли получить лицензию на Олимпийские игры-2026