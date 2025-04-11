Кирилл Царенко одержал свою самую громкую победу в профессиональной карьере.

Украинский велогонщик итальянской команды Team Solution Tech – Vini Fantini Кирилл Царенко стал победителем общего зачета престижной многодневки Tour of Hainan (Китай).

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В пятницу, 11 апреля, на завершающем пятом этапе украинец финишировал 28-м, но задела, созданного ранее, ему хватило, чтобы уверенно удержать лидерство и сохранить свое 4-секундное преимущество над румыном Кристианом Раиляну в генеральной классификации.

Напомним, "желтую майку" лидера украинец получил после триумфа на третьем этапе велогонки, который и определил его итоговый успех.

Стоит отметить, что Tour of Hainan входит в Про серию – второго по силе дивизиона мирового велоспорта. Это самый громкий успех в профессиональной карьере 24-летнего Царенко.

К слову, прошлом году Кирилл торжествовал в однодневной велогонке Cupa Max Ausnit в Румынии. Также в 2024-м Кирилл выиграл итальянскую однодневку Grand Prix Santa Rita.

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