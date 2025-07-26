Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский считает, что выдающийся экс-чемпион мира Владимир Кличко до сих пор может быть конкурентным в супертяжелом весе.

– 19 июля Виталию Кличко исполнилось 54 года. Его брат Владимир поздравил его необычным образом – подтянулся 54 раза. Как думаете, учитывая нынешний уровень супертяжелого веса, на что может рассчитывать Владимир Кличко, если вернется?

– В 49 лет так держаться – это вызывает уважение. У каждого боксера было свое время, у Владимира – также. Оба брата – настоящие великие чемпионы.

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Сейчас часто говорят, что эпоха не та, что вот Майк Тайсон на пике всех бы победил... Некоторые даже говорят, что Усик слабый, но он уже перебил всю элиту дивизиона дважды. Не стоит сравнивать разные эпохи – в каждой были свои великие чемпионы.

Вопрос лишь в мотивации Владимира. Но я знаю, что он не прекращает тренировки. Учитывая его опыт и мастерство, даже если вернется – стыдно ему точно не будет. А если он будет драться со сверстниками – здесь я смело ставлю на Володю. Он настоящий боец и еще может доказать, что "порох в пороховницах" не выветрился, – сказал Лоевский в интервью Sport-express.

Напомним, Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру в 2017 году, однако заявлял, что хотел бы вернуться на ринг. В своем последнем поединке Владимир досрочно уступил Энтони Джошуа.

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