ITF M25, Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), грунт. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина, АТР №355) – Кайл Эдмунд (Великобритания, АТР №512) – 2:0 (6:1, 6:2)

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Бывшая 15-я ракетка мира Кайл Эдмунд встретился в 1/8 финала турнира ITF M25 с украинцем Александром Овчаренко.

Несмотря на достижения в прошлом, британец не получил ни малейшего шанса в игре против украинского теннисиста. Первый сет Овчаренко уверенно забрал со счетом 6:1, а во втором почти повторил результат дебютной партии – 6:2.

В итоге 2:0 по сетам и украинец шагает в четвертьфинал итальянского грунтового турнира. Там Овчаренко встретится с Флораном Баксом (Франция, ATP №417), который победил Таха Баади (Марокко, ATP №671).

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