US Open 2025. Юниоры, 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина) – Джек Кеннеди (США) [9] – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

16-летний Никита Белозерцев не сумел пробиться в 1/16 финала юниорского US Open. В первом круге украинец проиграл девятому сеяному – американцу Джеку Кеннеди. Первый сет поединка, который длился 2 часа и 8 минут, был за нашим земляком, однако в двух других, несмотря на старания Никиты, сильнее оказался хозяин турнира.

В 1/8 финала Кеннеди встретится со швейцарцем Флинном Томасом

Белозерцев же попытается реабилитироваться за свое фиаско в парном разряде, где вместе со словенцем Жигой Шешко в первом круге поборется против Николя Арсено (Канада) / Круса Хьюитта (Австралия).

Напомним, Никита впервые в карьере сыграл на US Open. В 2025 году он также выступил на Australian Open (R1), Ролан Гаррос (R3) и Уимблдоне (R3).

