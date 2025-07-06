ITF M15, Кайсери (Турция), хард, мужчины, финал

Вадим Урсу (Украина, ATP № 447) – Арда Азкара (Турция, ATP № 632) – 2:1 (5:7, 6:4, 7:6(11:9))

Украинский теннисист впервые в карьере выиграл Челленджер АТР в парном разряде – он шел к этому 30 лет

Пятая ракетка Украины среди мужчин Вадим Урсу победил Арду Азкару в финале Турецкого челленджера. Матч длился 3 часа 15 минут. Урсу отметился тринадцатью удачными эйсами и семью двойными ошибками.

28-летний украинец проиграл первый сет хозяину турнира со счетом 5:7, однако смог отквитать счет благодаря победе во второй партии – 6:4.

Судьбу противостояния решал третий сет, где дело дошло до тай-брейка. Там в невероятно равной борьбе Вадим Урсу смог вырвать победу со счетом 11:9, выиграв свой седьмой титул в профессиональном теннисе.

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