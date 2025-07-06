ATP Challenger Tour, Брашов (Румыния), пары, финал

Владислав Орлов (Украина) / Сантьяго Родригес Таверна (Аргентина) – Александру Жекан / Богдан Павел (Румыния) – 4:6, 7:6 (7:5), 10-7

Киченок без проблем прошла в 1/8 финала Уимблдона в парном разряде

Судьбу финальной встречи решил "золотой" третий сет, который прошел в формате тай-брейка. Орлов и Таверна в нем уверенно контролировали развитие событий, имея преимущество с самого начала. Румынский дуэт часто ошибался, что помогало украинцу и его партнеру. Как итог, решающую партию они выиграли за 16 минут, а вся встреча длилась 1 час 51 минуту.

30-летний Орлов в третий раз в карьере сыграл в финале Челленджера АТР в парном разряде и впервые завоевал главный трофей. До этого в текущем сезоне Владислав имел два парных титула на турнирах ITF.

Первая ракетка Украины в парном разряде выступила с заявлением относительно своей дальнейшей карьеры: "Неправильно так делать"