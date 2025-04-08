Сачко (300-я ракетка мира) победил Нишеша Басаваредди (108) в первом круге турнира серии челленджер.

Вторая ракетка мира российского происхождения проиграл в стартовом матче в Монте-Карло

Матч длился 2 часа 4 минуты, и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу украинца. За матч Виталий 4 раза подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и 4 брейка. Добавим, что это была первая встреча Сачко и Басаваредди. Следующим соперником Виталия станет итальянец Маттео Гиганте (206).

Заметим, что на прошлой неделе Виталий Сачко стал финалистом челленджера в итальянской Барлетти.

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