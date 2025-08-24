Александр Овчаренко вместе с итальянцем Джанлукой Каденассо победил на турнире серии ITF M25 в Лези (Италия).

ITF M25, Лега (Италия), хард, пары, финал

Александр Овчаренко (Украина) / Джанлука Каденассо (Италия) – Франческо Форти/Джованни Орадини (Италия) – 6:7(6), 6:3, 10-5

Свитолина призналась, почему не выступала с Монфисом в миксте: "Большое количество игроков из страны-агрессора в заявке"

Украино-итальянский дуэт одержал непростую победу в финале турнира в Леге. Игра длилась 1 час 29 минут. За матч Овчаренко и Каденассо выполнили 1 эйс, допустили 3 двойных ошибки и сделали 3 брейка.

23-летний Овчаренко одержал свою 13-ю победу в финалах парного разряда ITF. К слову, в одиночном разряде турнира в Леге украинец вылетел на стадии полуфинала.

Свитолина с мужем сыграли на кортах US Open в парной встрече – ВИДЕО