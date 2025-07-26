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Владислав Орлов (Украина)/Кристоф Негрито (Германия) – Матс Херманс (Нидерланды)/Мик Вельдхеер (Нидерланды) – 7:5, 6:1

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В решающем матче соревнований Владислав Орлов вместе с Кристофом Негриту переиграли нидерландский тандем Матс Херманс/Мик Вельдхеер, которые были первыми сеяными турнира.

Игра длилась час и 20 минут. Орлов и Негриту сделали 3 брейка и отыграли 2 брейк-пойнта соперников, а также допустили 5 двойных ошибок.



30-летний Владислав Орлов в четвертый раз в карьере дошел до финала челленджера в парном разряде и во второй раз стал победителем. В начале июля украинец вместе с аргентинцем Сантьяго Родригесом Таверно торжествовали на турнире в Брашове. Всего в этом году Орлов выиграл три титула в парном разряде и один в одиночном.

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