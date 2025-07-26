Украинский теннисист стал победителем челленджера в Тампере – выиграл второй трофей за месяц
Владислав Орлов в паре с немцем Кристофом Негриту торжествовали на турнире в Тампере (Финляндия).
АТР Challenger Tour, Тампере (Финляндия), грунт, пары, финал финал
Владислав Орлов (Украина)/Кристоф Негрито (Германия) – Матс Херманс (Нидерланды)/Мик Вельдхеер (Нидерланды) – 7:5, 6:1
Надежда Киченок может выиграть второй трофей за последнюю неделю – она вышла в финал турнира в Праге
В решающем матче соревнований Владислав Орлов вместе с Кристофом Негриту переиграли нидерландский тандем Матс Херманс/Мик Вельдхеер, которые были первыми сеяными турнира.
Игра длилась час и 20 минут. Орлов и Негриту сделали 3 брейка и отыграли 2 брейк-пойнта соперников, а также допустили 5 двойных ошибок.
30-летний Владислав Орлов в четвертый раз в карьере дошел до финала челленджера в парном разряде и во второй раз стал победителем. В начале июля украинец вместе с аргентинцем Сантьяго Родригесом Таверно торжествовали на турнире в Брашове. Всего в этом году Орлов выиграл три титула в парном разряде и один в одиночном.
Скандальный россиянин опозорился в четвертьфинале Вашингтона, звездный хозяин турнира тоже сенсационно вылетел