Никита Белозерцев победил Амира Омарханова из Казахстана. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Юниорский Уимблдон-2025, трава, 1/32 финала

Никита Белозерцев (Украина, ATP № 1519) – Амир Омарханов (Казахстан, ATP № 909) – 2:0 (6:4, 6:2)

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Украинец Никита Белозерцев прошел во второй круг юниорского Уимблдона. В 1/32 финала 16-летний теннисист одолел представителя Казахстана Амира Омарханова в двух сетах.

Дебютную партию Белозерцев забрал в напряженной борьбе – 6:4. Уже следующий сет стал легкой прогулкой для украинца – 6:2 с матч-пойнтом на собственной подаче. Игра продолжалась 1 час 12 минут.

Соперником украинца в 1/16 финала Уимблдона станет американец Гэвин Гуд.

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