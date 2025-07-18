Шевченковский районный суд Черновцов признал неоспоримыми собранные Службой безопасности Украины доказательства в отношении бывшего украинского шахматиста и активного сторонника путинского режима Сергея Карякина.

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Карякин на основании собранных доказательств заочно осужден по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины) и получил наказание в виде 9 лет лишения свободы заочно с конфискацией имущества, сообщает СБУ.

Сергей Карякин, который родился в Симферополе, еще в 2014 году публично поддержал незаконную аннексию Крыма. После начала полномасштабного вторжения РФ он не только оправдывал преступления оккупантов, а и пытался влиять на международную аудиторию, в частности, заявляя: "крайне странно видеть тех, кто призывает Россию остановиться".

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