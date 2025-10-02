Украинец Юлиан Бойко узнал имя своего соперника в квалификации Scottish Open 2025. В первом раунде 20-летний киевлянин сойдется с живой легендой снукера – 63-летним англичанином Джимми Уайтом. Их встреча состоится 14 октября в Уигане, Англия.

Украинец одержал сенсационную победу над экс-чемпионом мира по снукеру, но сразу завершил выступления на турнире в Англии

Как сообщает пресс-служба World Snooker Tour, квалификационные поединки будут проходить с 14 по 17 октября. В основную стадию соревнований выйдут 32 сильнейших снукериста. Сам турнир состоится с 15 по 21 декабря в Эдинбурге, Шотландия. Призовой фонд составляет 550 тысяч фунтов, из которых 100 тысяч получит чемпион.

Уайт – одна из самых ярких фигур в мировом снукере 1980-х и 1990-х годов. Он шесть раз играл в финалах чемпионата мира, но так и не добыл трофей. Последний раз англичанин выходил в главные турниры еще в 2000-х, а в последние годы работает экспертом на телевидении. Несмотря на это, благодаря wild-card он иногда возвращается на крупные соревнования. В этом сезоне Уайт провел всего 7 матчей, одержав 2 победы.

Для Бойко это уже не первый опыт против звездных соперников. Накануне, 30 сентября, он уступил трехкратному чемпиону мира Марку Уильямсу. Ранее в этом сезоне украинец играл против Али Картера, Стюарта Бинема, Кайрена Уилсона и Чжао Синьтуна – действующего чемпиона мира. В сентябре Юлиан сумел сенсационно обыграть Бинема, триумфатора мирового первенства-2015.

