13 августа сразу трое украинских спортсменов завоевали золотые медали Всемирных игр-2025 в Чэнду. Чемпионами соревнований стали Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев, причем каждый из них в финальном поединке одолел российского спортсмена под нейтральным флагом.

Украинцы уничтожили россиян на Всемирных играх-2025 по самбо и завоевали три золотые медали

Особенно запомнилась победа Владислава Руднева над Ованесом Абгаряном. В конце поединка украинец выбросил шквал ударов на своего соперника из страны-террориста. Руднев жестко добил россиянина, что выглядело чем-то большим, чем просто спортивная схватка. После поединка Владислав станцевал гопак.

