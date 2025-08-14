Украинский самбист жестко "добил" россиянина в финале Всемирных игр (ВИДЕО)
Владислав Руднев эффектно завершил поединок против "нейтрального" спортсмена.
13 августа сразу трое украинских спортсменов завоевали золотые медали Всемирных игр-2025 в Чэнду. Чемпионами соревнований стали Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев, причем каждый из них в финальном поединке одолел российского спортсмена под нейтральным флагом.
Украинцы уничтожили россиян на Всемирных играх-2025 по самбо и завоевали три золотые медали
Особенно запомнилась победа Владислава Руднева над Ованесом Абгаряном. В конце поединка украинец выбросил шквал ударов на своего соперника из страны-террориста. Руднев жестко добил россиянина, что выглядело чем-то большим, чем просто спортивная схватка. После поединка Владислав станцевал гопак.
Украина ворвалась в первую тройку медального зачета Всемирных игр-2025