Украинский прыгун с шестом Александр Онуфриев впервые в карьере выступил на чемпионате мира по легкой атлетике, но стать участником финала соревнований не смог.

Он с первой попытки преодолел высоту 5,40 метра, после чего также одним прыжком покорил планку на 5,55 метра. Далее Онуфриеву надо было брать высоту личного рекорда – 5,70 метра. Эта высота украинцу не покорилась. В январе этого года на командном Евро он показал результат 5,70 метра, затем имел 5,60 метра на командном чемпионате Украины, а также 5,55 метра на чемпионате Балкан. В итоге Александр Онуфриев занял 18-е место.

В финал попали 12 лучших по итогам квалификации. Проходной оказалась высота 5,75 метра. Ее в частности покорили мировой рекордсмен Арман Дюплантис и действующий бронзовый призер Олимпийских игр Эммануил Каралис.

