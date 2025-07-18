Именитый спортсмен на чемпионате Украины ограничился тем, что награждал коллег медалями. Это породило слухи о завершении профессиональной карьеры, но 28-летний Романчук лично развеял догадки.

Украина стартовала двумя медалями на чемпионате Европы U-23 по плаванию – до триумфа не хватило одного шага

"После Олимпиады в Париже я взял паузу в выступлениях. Нужно было отдохнуть, обдумать неудачу на Играх. Но из плавания я не ушел. Вскоре начну тренировки и вернусь на дорожку. Планы на Игры в Лос-Анджелесе есть, а как будет – увидим", – рассказал Романчук в эксклюзивном комментарии для Спорт 24.

Напомним, на Олимпиаде в Токио украинец добыл серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем и бронзу на 800-метровке. В Париже-2024 Михаил простудился, плыл только 800 метров, но в финал не попал. Также Романчук – семикратный чемпион Европы, дважды был вторым и дважды третьим на чемпионатах мира.