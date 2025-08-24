Юниорский ЧМ-2025 по плаванию, 200 метров на спине, финал, мужчины

1. Джон Шортт (Ирландия) – 1:56,19

2. Даниэле Дель Синьоре (Италия) – 1:57,99

3. Давид Мельничук (США) – 1:58,13

...7. Антон Денисенко (Украина) – 2:00,45

Украинец-рекордсмен выиграл золото юниорского чемпионата мира по плаванию – спортсмен переписал историю

Украинец Антон Денисенко отметился для сборной Украины третьим участием в финале чемпионата мира-2025 по плаванию среди юниоров. Первым такого результата достиг Никита Шеремета – он стал чемпионом на дистанции 50 метров вольным стилем, повторив в полуфинале мировой рекорд. Затем Денисенко боролся за медаль на дистанции 400 метров комплексом, но занял шестое место.

И вновь 16-летний Денисенко прошел в финал на дистанции 200 метров на спине. В решающий заплыв Антон пробился с восьмым временем (2:00,33). В финале украинец свой результат не улучшил (2:00,45), но финишировал седьмым. Джону Шортту из Ирландии, который стал чемпионом мира, Денисенко проиграл более четырех секунд.

Сборная Украины завершила выступления на юниорском чемпионате мира по плаванию с одной золотой медалью Никиты Шеремета.

