Иван Клименко стал третьим на легендарной трассе во Франции.

Украинский гонщик Иван Клименко уже на первом этапе престижной международной серии GT World Challenge by AWS сумел подняться на подиум. Наш земляк в составе команды Сейнтлок Рейсинг вместе с бельгийцем Лоренсом Лесертуа и швейцарцем Лукасом Лежере завоевал бронзу награду.

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Соревнования проходили на известном треке Поль Рикар (неподалеку от городка Ле Кастелле на юге Франции). Украинец с партнерами выступал в зачете "Silver" на Audi R8 LMS GT3 EVO II. В квалификации экипаж был 6-м в своей категории среди 17-ти соперников и 29-м среди 59-ти команд в целом.

Ночная же гонка прошла более удачно: почти всю дистанцию 6-часового марафона Сейнтлок Рейсинг держались на пятой позиции в классе, а на последних 30-ти минутах смогли подняться на подиум. Отметим также, что экипаж украинца прошел за 6 часов гонки 178 кругов и показал 22-й результат в общем протоколе.

Напомним, Клименко в свое время выступал в сериях Formula Renault 2.0 и FREC, а с 2024 года перешел к соревнованиям на автомобилях класса GT3.

GT World Challenge Europe Endurance – сильнейший чемпионат в мире среди автомобилей класса GT3, которые после отмены категории GTE заняли вершину пирамиды классов "Гран Туризмо".