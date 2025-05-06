На автодроме Брэндс Гатч, расположенном к востоку от Лондона, состоялся очередной этап самого престижного многочасового чемпионата для автомобилей класса GT3 – GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Украинский пилот завоевал подиум на старте сезона сильнейшего чемпионата GT

На втором этапе украинско-бельгийский дуэт Ивана Клименко и Лоренса Лесертуа, выступающий на автомобиле Audi R8 LMS GT3 EVO II, получил третье место в классе Silver. Это позволило возглавить общий зачет и обойти в генеральной классификации действующих чемпионов Сезара Газе и Олельена Паниса.

Третий этап GT World Challenge Europe состоится с 16-го по 18-е мая в Нидерландах.

Напомним, на первом этапе, который проходил во Франции Клименко уже поднимался на подиум, завоевав бронзу.

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