– У тебя вообще есть возможность следить за сезоном Формулы-1? Все этапы смотришь?

– Да, если у меня нет своей гонки Формулы-4, то я постоянно смотрю гонки Формулы-1. Мне это очень интересно. Я слежу за всем чемпионатом и очень жду этапа в Монце, потому что пойду туда посмотреть на свою команду – Уильямс, и как проходит этап.

– Кто станет чемпионом: Пиастри или Норрис?

– Я считаю, что Пиастри станет чемпионом. В первой половине сезона я увидел, как он очень стабильно ехал: если не побеждал, то приезжал вторым или третьим. Я считаю, что он не делал еще больших ошибок в этом сезоне, и это даст ему чемпионат.

– Монца нас ждет. Ты имеешь опыт езды на этой трассе. Расскажи о своих впечатлениях, что нужно пилоту для того, чтобы быть быстрым, чтобы побеждать?

– Монца – мой любимый трек. Я уже 5 лет живу в Монце. Там очень много прямых, очень много зон торможения. В Формуле-4 самое важное – эффективно тормозить. Так, поэтому я там был быстрым. Мне нравится этот трек.

В Формуле-1, если есть много скорости не на прямых, то команда должна быть очень быстрая, поэтому увидим. У Уильямс в этом сезоне скорость на прямых очень сильная, поэтому может увидим результат даже в топ-5.

– Расскажи, пожалуйста, о своем сезоне в Формуле-4, как стартовал, насколько ты доволен?

– Я считаю, что у нас была сильная скорость все 5 этапов. Но я сначала, не знаю, или это потому, что у меня не было опыта в этом чемпионате, но я делал много ошибок. Когда я начал над этим работать где-то два-три этапа назад, то сейчас мы начинаем видеть очень сильные результаты. Победа в Имоле очень это показала. Был даже один из трех поулов в квалификации, затем победа в гонке. Прогресс был очень сильным. Я сильно работал с этой командой весь сезон и сейчас начинаем видеть результат.

– Сейчас фаза чемпионата, когда команды определяются на следующий год. Есть ли планы относительно следующего сезона? Есть ли план продолжить выступления в чемпионате (итальянской Ф4), или есть план добавить еще один, например немецкую Ф4?

– Никаких разговоров о следующем сезоне с Уильямс еще не было. Я хочу продолжать побеждать в Формуле-4, а потом увидим, как пройдут переговоры по следующему сезону. Если я смогу продолжить с такими сильными результатами до конца сезона, то возможно перейду в следующую категорию, – сказал Бондарев в интервью Setanta Sports.

Напомним, 1 августа Александр Бондарев получил первый в истории Украины поул в Формуле-4. 16-летний гонщик стал победителем 5-го этапа гонки в Имоле.

Украинец впервые в карьере стал победителем Формулы-4 в 16 лет