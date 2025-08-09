"Я чувствую, что делаю важные шаги к Формуле-1, но путь еще длинный. Быть частью Академии Уильямс Рейсинг и выступать за Prema Racing – это уже большой прогресс, потому что эти команды готовят пилотов до самого высокого уровня.

Украинец впервые в карьере стал победителем Формулы-4 в 16 лет

Победа в Имоле придала мне уверенности, но я понимаю, что нужно время, чтобы пройти через Региональную Формулу, Формулу-3, Формулу-2, и показать стабильные результаты. Думаю, это может занять 3-5 лет, если все будет идти по плану. Но я готов работать, чтобы приблизиться к этой мечте!

Сейчас мой фокус – на завершении сезона в итальянской Формуле-4. Следующий этап будет в Барселоне 19 сентября, и я хочу закрепить успех, бороться за подиумы и, возможно, еще победы. В долгосрочной перспективе планирую двигаться сначала в Региональную Формулу, потом в Формулу-3, но для этого нужно показать стабильные результаты в Формуле-4 и привлечь поддержку спонсоров.

Также хочу совершенствовать свои навыки, работать над физической подготовкой и анализом данных, чтобы быть готовым к следующему уровню", – сказал Бондарев в комментарии Sport-Express.

Напомним, на прошлой неделе во время пятого этапа Формулы-4 Александр получил первый в истории Украины поул в Формуле-4, а на первые две гонки квалифицировался вторым. Во время финальной гонки украинцу удалось получить золото и подняться на вершину подиума. Это стало не только первой победой Бондарева в Формульных сериях, но и первой для Украины в итальянской Формуле-4 – самом престижном чемпионате этой серии.

