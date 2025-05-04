Украинец Александр Бондарев, выступающий за команду Prema Racing в Формуле-4, поделился важным достижением в соцсети Х.

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16-летний украинский пилот помог своей команде укрепить отрыв от соперников в Кубке Конструкторов. Бондарев пришел шестым во время второй гонки сезона Формулы-4 в Италии, до последнего борясь за 5 позицию. При этом украинец сумел занять первое место среди новичков.

Теперь у итальянской Prema Racing 123 зачетных балла, а у их ближайших преследователей US Racing – 47 очков.

Добавим, что Бондарев дебютировал в Формуле-4 в 2024 году.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025

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