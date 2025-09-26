Украинский боксер супертяжелого дивизиона Богдан Миронец (11-1, 5 КО), который в декабре прошлого года завоевал титул WBC Francophone, стал клиентом американского промоушена DMG Boxing Promotions.

Первый бой украинца в США запланирован на 25 октября в Лос-Анджелесе. Это, вероятно, будет защита пояса WBC Francophone. Сейчас Миронец тренируется в Латвии, а финальную подготовку проведет за океаном.

"Я всегда хотел выйти на ринг именно в Америке, особенно в Лос-Анджелесе. Это была не то чтобы мечта, но цель, которую я давно для себя поставил. Хотел хотя бы побывать в этом городе – а теперь выпала возможность еще и боксировать там. Лос-Анджелес станет моей домашней площадкой.

Моя цель – стать чемпионом мира. И сейчас у меня наконец-то есть четкий путь к этой цели. Если раньше я просто тренировался и верил в себя, то теперь имею платформу, которая реально может помочь мне достичь этого", – цитирует Миронца Tribuna.com.

