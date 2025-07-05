По две украинские женские и мужские пары приняли участие в первом квалификационном раунде чемпионата Европы, который состоялся в Литве.

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Дмитрий Козий и Святослав Нагорный после трех побед в группе одолели соперников по четвертьфиналу и полуфиналу. В финале украинцы оказались сильнее пары из Польши и стали победителями соревнований.

Другой украинский дуэт – Тимофей Твердохлеб и Евгений Барабанов – занял в итоговой таблице девятое место.

Среди женщин дуэт в составе Софии Курниковой и Екатерины Биляк также стал лучшим на групповой стадии, выиграв три матча. В четвертьфинале девушки встретились с другой украинской парой – Марией Шкурат и Маргаритой Вапняр, которые вышли в плей-офф после победы в дополнительном раунде.

Украинское дерби со счетом 2:0 выиграли Курникова и Биляк. После этого они в полуфинале победили латвиек (2:1), а в финале уступили соперницам из Польши (0:2) и получили серебро. Шкурат и Вапняр в итоге заняли пятое место.

По итогам соревнований по две лучшие команды обеспечили себе участие в чемпионате Европы U-20, который запланирован на август в Мадриде. То есть, туда отобрались Дмитрий Козий и Святослав Нагорный, а также София Курникова и Екатерина Беляк.

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