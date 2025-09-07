Украинский легкоатлет стал призером ЧЕ U-23 спустя 12 лет – Украина получила официальное подтверждение
Александр Вербицкий стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2013 года.
Федерация легкой атлетики Украины получила от Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) письмо, в котором сообщается о том, что украинец Александр Вербицкий стал бронзовым призером чемпионата Европы U-23, который проходил в 2013 году в Тампере.
Вербицкий через 12 лет стал призером континентального старта из-за дисквалификации Александра Иванова из России.
В 2013 году Вербицкий в спортивной ходьбе на 20 км преодолел дистанцию за 1:26,01. Тогда Александр стал четвертым, а теперь поднялся на одну ступеньку выше и получил бронзовую награду.
