Федерация легкой атлетики Украины получила от Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) письмо, в котором сообщается о том, что украинец Александр Вербицкий стал бронзовым призером чемпионата Европы U-23, который проходил в 2013 году в Тампере.

Вербицкий через 12 лет стал призером континентального старта из-за дисквалификации Александра Иванова из России.

В 2013 году Вербицкий в спортивной ходьбе на 20 км преодолел дистанцию за 1:26,01. Тогда Александр стал четвертым, а теперь поднялся на одну ступеньку выше и получил бронзовую награду.

