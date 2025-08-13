Сборная Украины по баскетболу получила усиление перед играми против Швейцарии и Словакии.

Ростислав Новицкий, бигмен латвийского клуба ВЕФ, присоединится к сборной Украины в ближайшее время, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Лидер сборной Украины по баскетболу Бобров стал ближе к историческим рекордам команды по количеству матчей и очкам

24-летний центровой прибудет в расположение национальной команды, которая продолжает подготовку к следующим матчам пре-квалификации чемпионата мира-2027. Игрок наконец уладил вопрос с документами в США, после чего сразу отправился в лагерь сборной.

В то же время лагерь команды покинул Даниил Сипало. Из-за повреждения молодой бигмен, к сожалению, не сможет помочь команде в следующих матчах.

Добавим, что свой следующий матч в рамках пре-квалификации к ЧМ-2027 подопечные Айнарса Багатскиса проведут уже 16 августа против Швейцарии. В первой игре украинцы уступили соперникам со счетом 64:66, но реабилитировались в поединке против Словакии (80:71) и сохраняют шансы на выход из группы.

Украина победила Словакию во втором матче пре-квалификации ЧМ-2027 – шедевр Боброва и звездный перфоманс Санона