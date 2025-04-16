Киберспортивная организация B8 из Украины сохраняет шансы на выход в BLAST.tv Austin Major 2025 после победы над соперниками из BC.Game (Белиз).

BLAST.tv Austin Major 2025. Квалификация, сетка 1:2, четвертый матч

BC.Game – B8 Esports – 0:2 (5:13, 10:13)

В квалификационном матче к BLAST.tv Austin Major 2025 украинская B8 уверенно победила команду BC.Game со счетом 2:0, выиграв на двух картах.

Так, B8 сначала победили на карте Mirage – после счета 7:5 в первой половине, вторая завершилась шестью "сухими". Карта Train доставила чуть больше хлопот: украинская киберорганизация вела в счете 10:4, после чего немного расслабились, но не дали соперникам совершить камбэк – 13:10.

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После этой победы B8 перешли в сетку 2:2, где продолжит борьбу за выход на мэйджор. Соперник определится позже. Лучшим игроком матча стал Даниил "headtr1ck" Валитров – он набрал рейтинг 1,37, нанес больше всего урона (93,4), а также оформил 13 ассистов. Не отстал и капитан команды Андрей "npl" Кухарский, который набрал наибольшее количество убийств в противостоянии – 37.

Напомним, в предыдущих матчах B8 проиграли от Metizport и SAW, но потом выбили из квалификации российскую PARIVISION.

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