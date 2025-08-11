Украинский форвард Павел Дзюба стал игроком Валмиеры, сообщает пресс-служба латвийского клуба.

Бродский разнес отказников сборной Украины по баскетболу: "Имеет 4-миллионный контракт, а билет купить трудно"

Для 22-летнего нападающего это будет первый профессиональный контракт.

Напомним, Дзюба – уроженец Киева. Его рост составляет 203 сантиметра, он может играть на позициях тяжелого форварда или центрового. В 2019 году Павел ярко сыграл на кадетском чемпионате Европы, где набирал 13,8 очков и 9,3 подбора. После года в академии Барселоны перебрался за океан в NCAA, где провел пять лет, за которые сменил четыре университета (Аризона Стейт, Мэриленд, Хай Пойнт и Истерн Вашингтон).

Лучшим для Дзюбы стал предпоследний сезон за Хай Пойнт – в 24 играх украинец набирал в среднем 1,3 очка и делал 2,1 подбора. В последнем сезоне в 23 играх за Истерн Вашингтон Дзюба набирал 1,3 очка и 0,8 подбора.

В 2022 году Дзюба играл за сборную U-20 на чемпионате Европы в Дивизионе А, набирая 2,7 очка и 2,7 подбора в 7 матчах. В следующем году уже в Дивизионе В Дзюба сыграл за Украину U-20 в одном матче, набрав 1 очко и сделав 2 подбора.

Сборная Украины разгромила Косово на Евробаскете U-16 и возглавила группу – впереди заключительная дуэль с конкурентом