Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) уверен, что Усик в очередной раз проведет качественный поединок, но его итог будет зависеть исключительно от действия украинца.

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– Все зависит только от Саши. Если смотреть на его бои против Джошуа и Фьюри, то Усик в начале поединка изучает соперников, чувствует их от раунда к раунду, а в потом доводит дело до конца, до уверенной победы. Думаю, так будет и с Дюбуа.

– Чего надо остерегаться Усику в бою против Дюбуа?

– Саше надо остерегаться ударов ниже пояса, ударов локтями и других грязных приемов. На таком уровне может быть все что угодно. Это большой бокс и там большие ребята.

– Усику 38 лет, Дюбуа – 27. Будет ли играть большую роль то, что британец намного моложе?

– Большую роль играет то, что они уже боксировали и Саша хорошо изучил соперника. Разница в возрасте не будет играть главную роль, Усик это доказал в первом бою, – цитирует Беринчика сайт Sport-express.ua.

19 июля Усика ждет реванш с Даниэлем Дюбуа в Лондоне на Уэмбли. На кону в поединке будет стоять титул абсолютного чемпиона хевивейта. Украинец в августе 2023 года выиграл первый бой у британца техническим нокаутом в девятом раунде.

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