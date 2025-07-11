"Какие шансы у Усика? Шансы большие. Здесь вопрос в том, какие шансы у Дюбуа. Усик – абсолютный чемпион, и до этого его побеждал достаточно уверенно, поэтому Александр будет фаворитом боя.

Ведущий комментатор UFC отреагировал на гонорары Усика и Дюбуа в реванше: "Это настоящее безумие"

Дюбуа повзрослел и провел бои, которые добавили ему уверенности и опыта. Победа над тем же Энтони Джошуа, например. За это время многое могло измениться в его психологии, физических данных и так далее. Я бы не обращал очень много внимания на возраст. Не думаю, что Усик стал хуже, чем год или два назад. Он еще на пике, поэтому Дюбуа будет очень трудно. Александр в прекрасной форме и, глядя на его лагерь, у него все прекрасно идет, он готовится, как всегда на все 100%.

Думаю, что победит Усик. Возможно, по очкам, без нокаута, если учтем, что Дюбуа добавил в своем уровне бокса за два года", – сказал Сенченко в интервью Sport-express.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлом Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Боксеры уже встречались в ринге в 2023 году, тогда Усик одержал победу нокаутом в 9-м раунде.

Усик опубликовал предупреждение для Дюбуа – украинец уже бил британцев (ВИДЕО)