Украинский гроссмейстер Петр Голубка принял участие в шахматном турнире Slovakia Open 2025, который состоялся в Братиславе и собрал 139 участников из 24 стран, сообщает e2e4.

Иванчука признали лучшим игроком дня на турнире ФИДЕ – украинский гроссмейстер продолжает удивлять

Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии и 30 секунд за ход. Призовой фонд турнира составил 11 000 долларов.

Победу одержал местный гроссмейстер Эргус Пехач. Он набрал семь очков. Второе и третье места заняли Адам Зелонка и Бартломей Хеберла из Польши, которые также набрали по 7 очков, но имели худшие дополнительные показатели.

Среди шести участников из Украины лучший результат показал гроссмейстер Петр Голубка. Он, как и победитель, набрал 7 очков и занял шестое место, имея худшие дополнительные показатели. Как известно, Голубка входит в список лиц, которые не вернулись в Украину, нарушив взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины после окончания спортивного мероприятия (в соответствии с письмами Министра молодежи и спорта Украины в Госпогранслужбу относительно участия в спортивном мероприятии и пересечении государственной границы).

Результаты Большой швейцарки: Пономарев без поражений, Музычук проигнорировала россиянку, которая снялась с соревнований