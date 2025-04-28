Украинец Назар Чепурной стал серебряным призером на Кубке мира по спортивной гимнастике, который проходил в Каире (Египет).

Чепурный получил 14,166 балла за выступление в опорном прыжке, результат украинца стал вторым в итоговом зачете. Наш представитель мог побороться за золотую медаль, однако потерпел падение во время выступления на брусьях, ударившись ногой о снаряд. Победителем соревнований стал армянский гимнаст Артур Давтян.

Украинец Чепурной завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Стоит отметить, что Назар Чепурный получил свою вторую награду на этапе Кубка мира в Каире, ранее спортсмен выиграл бронзу в вольных упражнениях.

К слову, недавно Чепурный завоевал золотую и серебряную медали Кубка мира, который проходил в Катаре.

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