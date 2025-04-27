Завершился Кубок мира по гимнастике, который проходил в столице Египта Каире. Одно из призовых мест занял наш соотечественник украинец Назар Чепурной.

Чепурной получил бронзовую награду на этапе Кубка мира в Каире в вольных упражнениях. Украинец набрал 13,866 балла.

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Триумфовал на турнире казах Милад Карими, второе место досталось болгарину Эдди Пеневу. Добавим, что еще один украинец, Юрий Емельянов, занял восьмое место на турнире.

Напомним, в апреле Чепурной завоевал серебряную и золотые медали Кубка мира, который проходил в Катаре. К слову, последний, шестой этап Кубка мира продлится в Каире до 28 апреля.

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