Иван Хобта и Анна Эррера заняли второе место в короткой программе на юниорском турнире среди спортивных пар John Nicks Pairs Challenge.

22-летний Иван Хобта и 20-летняя американка Анна Эррера на старте в Нью-Йорке выступали впервые в паре, которую они образовали совсем недавно.

Напомним, что Хобта до сентября 2024 года выступал в паре с Виолеттой Серовой.

Хобта и Эррера за прокат своей короткой программы получили от судей 54,30 балла – этот результат стал вторым. Первое место заняли американцы Рейган Мосс и Якуб Галбави. Они получили от судей 56,67 балла.

3 сентября участники John Nicks Pairs Challenge выступят с произвольной программой.

