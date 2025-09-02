Иван Хобта примет участие в дебютном турнире в паре с новой партнершей.

22-летний украинский фигурист Иван Хобта 2 и 3 сентября на международном юниорском турнире среди спортивных пар John Nicks Pairs Challenge впервые выступит вместе с 20-летней Анной Эррерой из США, сообщает Skate Ukraine.

Украина определилась с предварительным составом фигуристов на завершающий этап отбора на Олимпиаду-2026

Пара будет представлять Украину. Турнир John Nicks Pairs Challenge состоится в американском Нью-Йорке.

Ранее Иван Хобта выступал в паре вместе с Виолеттой Серовой. В сентябре 2024 года фигуристы приняли решение завершить сотрудничество.

Олимпийская чемпионка поддержала похищение украинских детей российскими оккупантами