Украинский фигурист образует новую пару с молодой американкой – они будут выступать за Украину
Иван Хобта примет участие в дебютном турнире в паре с новой партнершей.
22-летний украинский фигурист Иван Хобта 2 и 3 сентября на международном юниорском турнире среди спортивных пар John Nicks Pairs Challenge впервые выступит вместе с 20-летней Анной Эррерой из США, сообщает Skate Ukraine.
Пара будет представлять Украину. Турнир John Nicks Pairs Challenge состоится в американском Нью-Йорке.
Ранее Иван Хобта выступал в паре вместе с Виолеттой Серовой. В сентябре 2024 года фигуристы приняли решение завершить сотрудничество.
