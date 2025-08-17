Чемпионат Европы-2025 по пляжному волейболу, девушки U-22, финал

Ева Сердюк / Дарья Романюк (Украина) – Катержина Павелкова / Анна Павелкова (Чехия) – 2:0 (21:16, 21:18)

Ева Сердюк и Дарья Романюк на групповой стадии соревнований одержали три победы в трех встречах, выиграли группу и смогли попасть сразу в 1/8 финала – пропустили стартовый раунд плей-офф.

В борьбе за путевку в четвертьфинал украинки выиграли в двух сетах (21:7, 21:10) у представительниц Словакии Каролины Маерниковой и Доминики Данковой. В 1/4 финала Сердюк и Романюк одолели норвежек Софию Мол и Сольвейг Сюнде также в двух сетах – 21:8, 21:11.

Путевку в финал украинки завоевали в матче против Муриэл Боссарт и Лионой Кернен из Швейцарии. И снова украинкам для победы понадобилось всего две партии – 28:26, 21:14.

Из двух сетов сложился и победный финал для украинских волейболисток, в котором они переиграли сестер из Чехии – Катержину и Анну Павелковых.

Золотая награда Евы Сердюк и Дарьи Романюк стала первой победой в истории Украины на женском чемпионате Европы по пляжному волейболу в категории U-22. Ко всему, чемпионство украинок без единого проигранного сета – это абсолютный рекорд Евро U-22 среди женщин и мужчин. До этого ни одна из сборных не достигала такого результата.

