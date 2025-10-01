Украинцы Иван Дацюк и Алексей Бублик стали третьими среди 27 мужских дуэтов, представлявших 21 страну, на очередном этапе престижной серии BPT Futures по пляжному волейболу, который состоялся в Турции. Об этом сообщила Европейская конфедерация волейбола.

Путь украинцев начался с уверенных побед над соперниками из Турции и Казахстана в групповом раунде. Это позволило Дацюку и Бублику напрямую выйти в четвертьфинал. Там они в упорной борьбе переиграли норвежский дуэт со счетом 2:0 (21-17, 21-19).

В полуфинале украинцам не удалось преодолеть сопротивление представителей Латвии Ардиса Бедритиса и Артурса Ринкевичса, которые имели седьмой номер посева. Дацюк и Бублик уступили 0:2 (15-21, 20-22). Однако дальше они сумели собраться на бронзовый матч и разгромили еще одну латвийскую пару Оливерса Булгакса и Маркусса Граудинса, имевшую девятый номер посева – 2:0 (21-18, 21-9).

Победителями этапа BPT Futures стали хозяева – Юсуф Оздемир и Батухан Куру, которые имели четвертый номер посева. Они в финале одолели обидчиков украинцев – латвийцев Бедритиса и Ринкевичса.

