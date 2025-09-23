Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) рассказал, что в ноябре этого года проведет свой следующий поединок в профессиональной карьере.

Непобедимый украинский боксер вернулся после трехлетней паузы – всего 2 раунда, чтобы отправить соперника в нокаут

"Я вернусь на ринг 8 ноября в Кито, Эквадор. 10-раундовый бой во втором по статусу событии. Let's go!" – написал Шелестюк в сети Х.

Впоследствии Шелестюк в Instagram перепостил сообщение о том, что 8 ноября в Кито будет вечер бокса, в котором он примет участие во втором по статусу поединке.

Как известно, в июле этого года Тарас Шелестюк провел первый бой с 2022-го и выиграл его нокаутом во втором раунде у 42-летнего американца Роддрикуса Ливси.

Шелестюк в 2011 году стал чемпионом мира среди любителей.

