– Владимир, еще в начале нынешнего года ты был в расширенном списке кандидатов в национальную сборную. Поэтому прочитать перед стартом сезона-2025/26 о том, что ты завершаешь карьеру, было довольно неожиданно. Что произошло?

– Если коротко, то трезво оценил ситуацию, определился с перспективами на будущее. Сравнил, что меня ожидает в течение ближайших трех-четырех лет в хоккее с агентской деятельностью, которой я в конце концов и решил заниматься. Вынужден признать, что это несравнимые вещи – и в видимой перспективе, и в дальней, учитывая, что играть в хоккей вечно невозможно.

Обратите внимание на украинских хоккеистов, которые сейчас выступают в Европе. Хорошие ребята, но из всей национальной сборной, которая стала третьей в дивизионе 1А чемпионата мира, на топ-уровне выступает только один игрок – Игорь Мережко, который представляет чешский Пльзень. Остальные играют в чемпионатах посредственного уровня. Что ж, теперь буду делать все от меня зависящее, чтобы развивать молодых украинских игроков и давать им возможность играть в топовых чемпионатах.

– Школа Донбасса, которая тогда собирала всех лучших хоккеистов Украины, Кривбасс, Белый Барс, золото юношеской Олимпиады, Швейцария, шведский Nationell, национальные молодежные сборные – событий как для карьеры игрока, которому только 21, вроде бы немало. Насколько ты доволен пройденным путем?

– На 300%. Жизнь показала, что если бы не было вынужденных переездов в 2014-м и 2022 годах, в моей карьере не было бы сначала Запорожченко и Бобкина, а затем и Швейцарии и Швеции. Мне везло работать с хорошими тренерами, от первых наставников Александра Мникина и Александра Селютина, который помог мне стать на коньки, продолжая Андреем Савченко, Сергеем Брагой, Владимиром Карабаджаком, всеми теми, кого я уже упоминал и заканчивая Русланом Борисенко, с которым мы плодотворно работали в сборной, а также тренерами команд в Швейцарии и Швеции. Сергей Бабинец был во время всех трай-аутов, в которых участвовал, моим личным психологом.

Каждая победа и неудача, каждая травма тянула за собой что-то следующее, все это была одна целостная цепочка. Считаю, что из того отрезка вытянул максимум, что мог. Благодарен хоккею, что он мне дарил и дарит каждый раз новые возможности, – сказал Трошкин в интервью Sport.ua.

Напомним, в 2020 году Владимир Трошкин стал чемпионом юношеской Олимпиады в составе сборной Украины.

