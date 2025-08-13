Боксер из Украины Цотне Рогава опозорился на Гра-при в Эр-Рияде. 32-летний боксер грузинского происхождения проиграл бой против боснийца Ахмета Крнича.

Но самым большим фиаско Рогавы стало не само поражение, а тот факт, что он вышел на поединок под песню российского рэпера Гио Пика.

Бой за выход в полуфинал Гран-при украинец проиграл из-за решения судей: 57-57, 58-56 и 58-56 в пользу Крнича. Это стало первым поражением Рогавы в профессиональной боксерской карьере.

