– Вас считают одним из самых перспективных украинских боксеров в своей категории. А кто для вас кумир в боксе? Хотя, я догадываюсь, кого вы назовете..

– Многие говорят, что кумиров нет. Я там сам кумир, туда-сюда, но нет. Для меня это однозначно Александр Александрович Усик. Я хотел бы повторить его результат, или превзойти даже. Кроме него есть еще подкумиры.

– Знакомы с Усиком?

– Ну мы не знакомы, но виделись. Я впервые увидел его, когда был ребенком. Тогда я просто: "Саша, как дела? Давай сфотографируемся". Я расплакался, потому что был очень рад его видеть, просто капец. Потом в 2024 году встретился с ним на базе в Конче-Заспе. Он провожал наших олимпийцев на Игры в Париже. Но мы не перекинулись словами. Я лишь попросил его подписать футболку и мы "чтолкнулись" (сфотографировались – прим.) с ним.

– По вашему мнению, что Усику нужно делать сейчас? Ему активно навязывают разных соперников, то Итауму, то Паркера.

– Я думаю, что ему надо прислушиваться к себе и делать то, что по-настоящему хочет. Если хочет скосить бабла, то пусть дерется с Джейком Полом и уходит на пенсию. Если хочет еще раз доказать свое превосходство, то пусть бьет Паркера, Итаума, Кабаэла. Насколько у него хватит запаса прочности.

По моему мнению, наиболее интересным для Усика является Агит Кабаел. Паркер не потянет его по скорости, по выносливости. Сразу минус. Итаума хорош только в плане финансов, потому что Турки Аль аш-Шейх хочет этого боя. Но молодой, зеленый. Не знаю, что ему надо сделать, чтобы удивить Усика. Ну и, конечно, Фьюри. Он и без тренировок не будет простым, – сказал Лозан в интервью Спорт 24.

