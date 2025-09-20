Украинский боксер супертяжелого дивизиона Александр Захожий (19-1, 15 КО) заявил, что был бы не против боя с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я тренируюсь в Tiger Gym. У меня новый тренер, новый тренер по физической подготовке, новая команда и новое видение.

Я хочу драться с Уайлдером. Он – знаменитость, это был бы большой опыт для меня. Это мое время. У нас похожие позиции на BoxRec, мы можем сделать этот бой", – заявил Захожий в комментарии Grafters_com.

Захожий в ноябре 2024 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере – проиграл представителю Косово Лабиноту Ксоджаю (21-3, 16 КО). Эта неудача лишила Александра титула EBU.

