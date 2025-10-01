Украинский боксер Сергей Радченко (11-8, 5 КО), выступающий в бриджервейте, сообщил, что сыграл за команду Маэстро в матче против клуба Рентген (3:2) Украинской футбольной медиа-лиги.

Радченко не смог отобрать пояс чемпиона мира у "кошмара украинцев", проиграв жертве Дюбуа техническим нокаутом

"Для меня это был настоящий дебют в большом футболе в рамках Украинской Медиалиги в составе Маэстро. Атмосфера команды, дух соревнования и новые знакомства – все это вдохновляет. Каждый в команде по-своему крут, и я благодарен за возможность быть частью этого.

Я не профессиональный футболист и значительно усилить игру на таком уровне мне сложно, но отдать всю энергию на поле, поддержать и зарядить команду – это всегда мое.

Особенно символично, что перед этим состоялось вручение Золотого мяча – 2025, который получил Усман Дембеле. Эта награда для футбола, думаю, так же величественная, как Кубок Мухаммеда Али в боксе, который получил Александр Усик. Такой кубок – это символ победы, силы и огромного труда. Александр, кстати, также вышел на поле в большом футболе, что еще раз доказывает – спорт объединяет.

Отдельная благодарность директору нашего клуба – Владиславу Макарову. Верю, что у нас все получится", – написал Радченко в Instagram.

Напомним, Сергей Радченко, которому 38 лет, в мае этого года проиграл представителю ЮАР Кевину Лерени (31-3, 15 КО) в бою за титул WBC в бриджервейте. После этого он бросил вызов Александру Усику.

