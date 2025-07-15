"У него была очень хорошая любительская карьера, ведь он выиграл все, что возможно, дважды став олимпийским чемпионом. В профи у Ломаченко также была хорошая карьера. Он получил звание чемпиона мира в трех весовых категориях. Однако Ломаченко хотел стать абсолютом, чего сделать не смог, хотя и дважды дрался за это звание. Наверное, для него это очень больно.

Легенда бокса Пакьяо заявил о завершении политической карьеры: "Мне не нужны деньги"

Возможно, Ломаченко не стал суперзвездой. Со всем тем стоит понимать, что это зависит не только от боксера, но и от промоушена. Мне кажется, что Top Rank и Боб Арум не вывели его на тот уровень, на котором он мог и должен был боксировать", – сказал Деревянченко в интервью Sport-Express.

Напомним, в июне Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке Василий нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира IBF в легком весе.

На протяжении своей карьеры украинский боксер владел чемпионскими титулами в трех весовых категориях: в полулегком весе по версии WBO (2014-2016), во втором полулегком весе по версии WBO (2016-2018) и в легком весе по версиям WBA (2018-2020), WBO (2018-2020, 2019) и IBF (2024-25). Кроме того, Василий Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом в любителях.

Ломаченко отреагировал на лишение гражданства Украины митрополита Онуфрия – Стерненко не обошел вниманием